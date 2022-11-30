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30 ноября, 00:59

Россиянам объяснили, кто может отложить уплату налогов

Юрист Скрябин: Уплату налогов можно отложить, доказав её невозможность

Оплатить налог на имущество физических лиц россияне должны до 1 декабря. Тем, кто не успеет это сделать, придётся платить пени и штрафы. Однако есть условия, при которых можно попросить у налоговой отсрочку. Об этом рассказал юрист фирмы "Скрябин и партнёры" Денис Скрябин.

"Для этого нужно представить доказательства, что уплата налогов на данный момент затруднительна либо невозможна. Набор условий стандартный: тяжёлое финансовое положение, отсутствие работы и её поиски. Наличие несовершеннолетних детей тоже является смягчающим обстоятельством", — рассказал Денис Скрябин в интервью радио Sputnik.

Юрист подчеркнул, что это всё — не освобождение от уплаты. Впоследствии всё равно придётся её произвести. В тех случаях, когда налоговая шла навстречу, это оформлялось как освобождение от ответственности за неуплату налогов в срок. А значит, на определённый момент человеку просто не начисляются пени. То есть за нарушение временно не наступает ответственность.

Пенсионеров предложили освободить от налога на недвижимость, но не всех

Пенсионеров предложили освободить от налога на недвижимость, но не всех

Ранее Лайф писал, что россиянам напомнили правила уплаты имущественных налогов. Речь идёт о начислении пеней, взыскании суммы неуплаченного налога через суд и ограничении выезда из РФ. Так, эксперт также заявил, что чем выше кадастровая стоимость недвижимости, тем больше штраф.

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Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Арина Родионова

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