Россиянам объяснили, кто может отложить уплату налогов

Оплатить налог на имущество физических лиц россияне должны до 1 декабря. Тем, кто не успеет это сделать, придётся платить пени и штрафы. Однако есть условия, при которых можно попросить у налоговой отсрочку. Об этом рассказал юрист фирмы "Скрябин и партнёры" Денис Скрябин.

"Для этого нужно представить доказательства, что уплата налогов на данный момент затруднительна либо невозможна. Набор условий стандартный: тяжёлое финансовое положение, отсутствие работы и её поиски. Наличие несовершеннолетних детей тоже является смягчающим обстоятельством", — рассказал Денис Скрябин в интервью радио Sputnik.

Юрист подчеркнул, что это всё — не освобождение от уплаты. Впоследствии всё равно придётся её произвести. В тех случаях, когда налоговая шла навстречу, это оформлялось как освобождение от ответственности за неуплату налогов в срок. А значит, на определённый момент человеку просто не начисляются пени. То есть за нарушение временно не наступает ответственность.