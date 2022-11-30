В Венгрии призвали НАТО не закрывать каналы связи с Россией

Странам НАТО не нужно обрывать коммуникационные каналы с Россией. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на заседании министров иностранных дел стран альянса в Бухаресте. Венгерский министр подчеркнул, что это особенно важно зимой.

"Полагаю, что трудности предстоящего зимнего периода увеличивают важность достижения мира... Необходимо закрыть все те факторы, которые могут привести к эскалации. Именно поэтому нельзя перекрывать каналы коммуникации", — сказал Сийярто.

Как считает он, странам альянса нужно сохранять возможность как минимум "стратегической коммуникации" с Россией, даже если пока нет шансов на возврат к прежнему формату общения.