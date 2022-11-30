Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 ноября, 01:48

В Венгрии призвали НАТО не закрывать каналы связи с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал НАТО сохранить каналы коммуникаций с Россией

Странам НАТО не нужно обрывать коммуникационные каналы с Россией. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на заседании министров иностранных дел стран альянса в Бухаресте. Венгерский министр подчеркнул, что это особенно важно зимой.

"Полагаю, что трудности предстоящего зимнего периода увеличивают важность достижения мира... Необходимо закрыть все те факторы, которые могут привести к эскалации. Именно поэтому нельзя перекрывать каналы коммуникации", — сказал Сийярто.

Как считает он, странам альянса нужно сохранять возможность как минимум "стратегической коммуникации" с Россией, даже если пока нет шансов на возврат к прежнему формату общения.

Венгрия выступит против плана ЕС по оказанию совместной помощи Украине

Венгрия выступит против плана ЕС по оказанию совместной помощи Украине

Как писал ранее Лайф, Сийярто заявил, что страны НАТО едины в том, что прямого конфликта с Россией быть не должно. Венгерский министр отметил тогда, что Североатлантический альянс не должен становиться стороной конфликта на Украине.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / CHAMILA KARUNARATHNE

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров