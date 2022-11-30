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30 ноября, 02:30

Россиянам объяснили, правда ли чёрные обои экономят заряд смартфона

IT-эксперт Магомедов: Чёрные обои экономят заряд у смартфонов с OLED-дисплеями

В Интернете среди лайфхаков по сохранению заряда смартфона можно встретить совет по использованию чёрных обоев экрана. И этот совет — довольно дельный, заявил Лайфу заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Однако действует такой метод не всегда.

"И это действительно так, однако всё зависит от типа подсветки дисплея смартфона. В варианте TFT подсвечивается каждый пиксель независимо от его цвета. То есть чёрные обои не помогут сберечь заряд", — пояснил эксперт.

А вот в OLED-дисплеях пиксели светятся независимо друг от друга, рассказал Магомедов. Для отображения чёрного цвета они там просто "выключаются" и не потребляют заряд. Соответственно, количество чёрных пикселей обратно пропорционально расходу энергии.

По словам эксперта, проведённые тесты показали, что чёрные обои помогают увеличить время работы смартфона без дополнительной подзарядки на 20–30% при постоянно включённом домашнем экране. Чтобы узнать, какой тип дисплея у вашего смартфона, достаточно найти его технические характеристики в Интернете, говорит Магомедов. Он также напомнил, что тёмный фон положительно влияет не только на расход энергии, но и на состояние глаз, снимая напряжение и позволяя лучше сосредоточиться на работе с текстом.

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Ранее Лайф писал, что Южнокорейская компания Samsung разрабатывает приложение, которое поможет владельцам смартфонов этого бренда самостоятельно ремонтировать электронику в домашних условиях.

Обложка ©

Freepik / benzoix

Анатолий Симоненко

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