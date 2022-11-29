Samsung решила научить пользователей ремонту смартфонов

Южнокорейская компания Samsung разрабатывает приложение, которое поможет владельцам смартфонов этого бренда самостоятельно ремонтировать электронику в домашних условиях. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на заявку, поданную компанией в Бюро по патентам и товарным знакам США.

В документе говорится, что сервис будет называться Self Repair Assistant. В описании приложения компания сообщает, что это прикладное ПО для самостоятельного ремонта и обслуживания смартфонов, умных часов, планшетов и наушников. К документу прилагается иконка — это синий значок с шестерёнкой и гаечным ключом внутри. В издании предполагают, что в приложении будут инструкции для ремонта устройств серии Samsung Galaxy. По мнению авторов публикации, Self Repair Assistant — следствие сотрудничества Samsung и фирмы iFixit, о котором было объявлено в начале 2022 года.