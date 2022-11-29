Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 ноября, 19:56

Пентагон решил представить новый стратегический бомбардировщик

Пентагон анонсировал презентацию стратегического бомбардировщика B-21 Raider

<p>Возможный облик B-21 Raider. Фото © af.mil / <a href="https://www.af.mil/News/Photos/igphoto/2002756824/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Courtesy of Northrop Grumman</a></p>

Возможный облик B-21 Raider. Фото © af.mil / Courtesy of Northrop Grumman

США планируют представить новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider в пятницу, 2 декабря. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"В эту пятницу министр обороны Ллойд Остин примет участие в презентации новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider в Палмдейле в Калифорнии", — сказал он.

Таким образом, B-21 Raider станет первым за 34 года построенным в США новым стратегическим бомбардировщиком (ему предшествовал Northrop B-2 Spirit). Планируется, что B-21 Raider взлетит в 2023 году, после того как пройдёт выкатку.

"Изделие РФ": Испытан двигатель нового стратегического ракетоносца

"Изделие РФ": Испытан двигатель нового стратегического ракетоносца

Как рассказывал Лайф, ранее СМИ узнали, что большинство военных самолётов в США находится в плохом техническом состоянии и не готово к ведению боя.

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров