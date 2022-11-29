Пентагон решил представить новый стратегический бомбардировщик

США планируют представить новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider в пятницу, 2 декабря. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"В эту пятницу министр обороны Ллойд Остин примет участие в презентации новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider в Палмдейле в Калифорнии", — сказал он.

Таким образом, B-21 Raider станет первым за 34 года построенным в США новым стратегическим бомбардировщиком (ему предшествовал Northrop B-2 Spirit). Планируется, что B-21 Raider взлетит в 2023 году, после того как пройдёт выкатку.