Турция стала намного меньше закупать российское сырьё

В октябре Турция на 25% сократила импорт угля, газа и нефти из РФ по отношению к предыдущему месяцу в денежном выражении. Такие данные представил Турецкий институт статистики Turkstat. За эти товары российские компании получили 3,71 млрд долларов.

В общей сложности стоимость импорта российских товаров в Турцию в октябре составила менее 5 млрд долларов, а в период с января по октябрь — около 50 млрд долларов. При этом по отношению к прошлому году поставки угля и углеводородов из РФ в октябре возросли в 2,9 раза (в октябре 2021 года это значение составляло 1,28 млрд долларов).

Turkstat не уточняет, сколько по отдельности приходится на ввоз каждого из видов российского сырья. Однако известно, что "конфиденциальный" импорт из РФ в октябре составил 2,35 млрд долларов (при этом в сентябре эта сумма составила 3,8 млрд долларов), включая сырую нефть и трубопроводный газ. Весной ФТС РФ приостановила публикацию таможенной статистики, поэтому воссоздавать структуру российской внешней торговли удаётся по данным её торговых партнёров.