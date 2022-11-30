Европе напомнили, кого она потеряла в лице России

Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергоносителей. Так постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил исполнительному директору Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиху Биролу.

"Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии, чтобы получить возможность покупать американский СПГ по гораздо более высокой цене? Большое достижение!" — написал Ульянов в Twitter.

До этого глава МЭА Бирол заявил, что добыча нефти в РФ сократится к концу первого квартала 2023 года на 2 млн баррелей в сутки. Он отметил, что это сырьё Европе необходимо будет заместить и добавил, что "Россия навсегда потеряла Европу как покупателя энергии".