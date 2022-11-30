С 1 по 7 января парковка в Москве станет бесплатной

Столичных автомобилистов обрадовали приятной новостью: все парковки в Москве станут бесплатными. Однако лишь на период новогодних праздников — акция будет действовать с 1 по 7 января, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В новогодние праздники все уличные парковки, включая парковки с тарифами 380 и 450 рублей за час, будут бесплатными", — приводятся его слова на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.

Однако паркинги со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по стандартным тарифам. А уже 8 января в силу вступят правила воскресенья, когда за парковку нужно платить лишь на определённых участках с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Ликсутов заверил, что акция для водителей не повлияет на загруженность улиц и парковок, поскольку в эти дни на столичные дороги выезжает меньше машин. Вместе с тем он обратился к автомобилистам с просьбой внимательнее относиться к правилам дорожного движения в новогодние праздники.