В МИД назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков назвал условия, необходимые для диалога по стратегической стабильности с американской стороной. При этом он подчеркнул, что Россия в принципиальном плане никогда от него не отказывалась.

"Реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнёра с другой стороны. Для этого необходимо "дозревание" США до серьёзного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши "красные линии" в области безопасности", — приводит его слова РИА "Новости".