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30 ноября, 05:24

В МИД назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности

МИД РФ: Диалог с США будет возможным лишь при наличии адекватного партнёра в Вашингтоне

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков назвал условия, необходимые для диалога по стратегической стабильности с американской стороной. При этом он подчеркнул, что Россия в принципиальном плане никогда от него не отказывалась.

"Реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнёра с другой стороны. Для этого необходимо "дозревание" США до серьёзного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши "красные линии" в области безопасности", — приводит его слова РИА "Новости".

В Пентагоне заявили о важности диалога с Россией по безопасности

В Пентагоне заявили о важности диалога с Россией по безопасности

Ещё в сентябре глава департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин указывал на готовность России вести конструктивный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности. Дипломат назвал тему весьма деликатной, подчеркнув, что Москва и Вашингтон должны взаимодействовать, ведь от диалога между сторонами зависят глобальная стабильность и благополучие всего человечества.

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ТАСС / Андрей Любимов

Николь Вербер

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