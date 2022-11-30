Составлен список основных правил безопасности в Интернете
Эксперт Женатов посоветовал не подключаться к незнакомым точкам доступа Wi-Fi
Злоумышленникам могут стать доступны личные данные человека благодаря цифровому следу, который он оставляет в Интернете. Чтобы помешать этому, зачастую достаточно соблюдать довольно простые правила. Их "Газете.ru" перечислил руководитель направления по корпоративной безопасности "СберСтрахования жизни" Кайрбулат Женатов.
Чтобы обезопасить себя в Интернете, необходимо:
- пользоваться только официальными сайтами компаний;
- не оставлять платёжные данные на сайтах и в приложениях;
- всегда выходить из своих аккаунтов и не сохранять пароли в браузере;
- настроить двухфакторную аутентификацию;
- чистить историю браузера и cookies;
- не использовать один и тот же пароль для двух и более сайтов и приложений;
- установить антивирус на компьютер и мобильный телефон;
- не подключаться к незнакомым точкам доступа к Wi-Fi, а пользоваться мобильным интернетом;
- устанавливать блокировку на телефон;
- отказаться от использования сторонних программ вроде "кошелька";
- не лениться изучать соглашения в Интернете, чтобы не пропустить важную информацию вроде разрешения на обнародование личных данных.
"В качестве дополнительных мер часто называется шифрование данных — преобразование информации, делающее её читаемой лишь при наличии ключа. Однако это разумно в основном для сведений, хранящихся в облаке или на ноутбуке, с которым вы часто путешествуете", — отметил Женатов.
Домашняя сеть также нуждается в защите, если она работает по Wi-Fi или Bluetooth. Помимо сложного пароля для подключения лучше выбрать в настройках, что устройству для работы необходима регистрация в сети. Также в Интернете стоит избегать заполнения подробных анкет о себе, так как они могут быть созданы именно для сбора данных.
Эксперт также посоветовал завести отдельную банковскую карту или кошелёк для оформления покупок в Интернете и подписок. Её можно настроить так, чтобы для списания ежемесячной платы не требовалось ваше согласие. Ну и, наконец, можно пролистать посты за несколько лет и проверить, не опубликовали ли вы случайно слишком личную информацию. Если да, её лучше тоже удалить.
Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что если во время телефонного разговора появляются лишние шумы и эхо, это вовсе не означает, что ваш телефон прослушивают. Это популярный миф. По его словам, в реальности человек едва ли заподозрит, что за ним ведут такую слежку, ведь работу может выполнять искусственный интеллект, реагируя на ключевые слова, причём делает он это бесшумно, запуская процесс записи разговора. А уже эта запись поступает человеку, который её анализирует.
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