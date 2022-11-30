Составлен список основных правил безопасности в Интернете

Злоумышленникам могут стать доступны личные данные человека благодаря цифровому следу, который он оставляет в Интернете. Чтобы помешать этому, зачастую достаточно соблюдать довольно простые правила. Их "Газете.ru" перечислил руководитель направления по корпоративной безопасности "СберСтрахования жизни" Кайрбулат Женатов.

Чтобы обезопасить себя в Интернете, необходимо: пользоваться только официальными сайтами компаний;

не оставлять платёжные данные на сайтах и в приложениях;

всегда выходить из своих аккаунтов и не сохранять пароли в браузере;

настроить двухфакторную аутентификацию;

чистить историю браузера и cookies;

не использовать один и тот же пароль для двух и более сайтов и приложений;

установить антивирус на компьютер и мобильный телефон;

не подключаться к незнакомым точкам доступа к Wi-Fi, а пользоваться мобильным интернетом;

устанавливать блокировку на телефон;

отказаться от использования сторонних программ вроде "кошелька";

не лениться изучать соглашения в Интернете, чтобы не пропустить важную информацию вроде разрешения на обнародование личных данных.

"В качестве дополнительных мер часто называется шифрование данных — преобразование информации, делающее её читаемой лишь при наличии ключа. Однако это разумно в основном для сведений, хранящихся в облаке или на ноутбуке, с которым вы часто путешествуете", — отметил Женатов.

Домашняя сеть также нуждается в защите, если она работает по Wi-Fi или Bluetooth. Помимо сложного пароля для подключения лучше выбрать в настройках, что устройству для работы необходима регистрация в сети. Также в Интернете стоит избегать заполнения подробных анкет о себе, так как они могут быть созданы именно для сбора данных.

Эксперт также посоветовал завести отдельную банковскую карту или кошелёк для оформления покупок в Интернете и подписок. Её можно настроить так, чтобы для списания ежемесячной платы не требовалось ваше согласие. Ну и, наконец, можно пролистать посты за несколько лет и проверить, не опубликовали ли вы случайно слишком личную информацию. Если да, её лучше тоже удалить.