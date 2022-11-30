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30 ноября, 05:00

Составлен список основных правил безопасности в Интернете

Эксперт Женатов посоветовал не подключаться к незнакомым точкам доступа Wi-Fi

Злоумышленникам могут стать доступны личные данные человека благодаря цифровому следу, который он оставляет в Интернете. Чтобы помешать этому, зачастую достаточно соблюдать довольно простые правила. Их "Газете.ru" перечислил руководитель направления по корпоративной безопасности "СберСтрахования жизни" Кайрбулат Женатов.

Чтобы обезопасить себя в Интернете, необходимо:

  • пользоваться только официальными сайтами компаний;
  • не оставлять платёжные данные на сайтах и в приложениях;
  • всегда выходить из своих аккаунтов и не сохранять пароли в браузере;
  • настроить двухфакторную аутентификацию;
  • чистить историю браузера и cookies;
  • не использовать один и тот же пароль для двух и более сайтов и приложений;
  • установить антивирус на компьютер и мобильный телефон;
  • не подключаться к незнакомым точкам доступа к Wi-Fi, а пользоваться мобильным интернетом;
  • устанавливать блокировку на телефон;
  • отказаться от использования сторонних программ вроде "кошелька";
  • не лениться изучать соглашения в Интернете, чтобы не пропустить важную информацию вроде разрешения на обнародование личных данных.

"В качестве дополнительных мер часто называется шифрование данных — преобразование информации, делающее её читаемой лишь при наличии ключа. Однако это разумно в основном для сведений, хранящихся в облаке или на ноутбуке, с которым вы часто путешествуете", — отметил Женатов.

Домашняя сеть также нуждается в защите, если она работает по Wi-Fi или Bluetooth. Помимо сложного пароля для подключения лучше выбрать в настройках, что устройству для работы необходима регистрация в сети. Также в Интернете стоит избегать заполнения подробных анкет о себе, так как они могут быть созданы именно для сбора данных.

Эксперт также посоветовал завести отдельную банковскую карту или кошелёк для оформления покупок в Интернете и подписок. Её можно настроить так, чтобы для списания ежемесячной платы не требовалось ваше согласие. Ну и, наконец, можно пролистать посты за несколько лет и проверить, не опубликовали ли вы случайно слишком личную информацию. Если да, её лучше тоже удалить.

Выявлен самый опасный мессенджер

Выявлен самый опасный мессенджер

Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что если во время телефонного разговора появляются лишние шумы и эхо, это вовсе не означает, что ваш телефон прослушивают. Это популярный миф. По его словам, в реальности человек едва ли заподозрит, что за ним ведут такую слежку, ведь работу может выполнять искусственный интеллект, реагируя на ключевые слова, причём делает он это бесшумно, запуская процесс записи разговора. А уже эта запись поступает человеку, который её анализирует.

Обложка ©

Freepik / arthurhidden

Анатолий Симоненко

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