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30 ноября, 04:33

В Приангарье задержали чиновника, "не заметившего" коммунальную аварию

Задержан глава Артёмовского муниципалитета Приангарья

<p>Задержанин главы Артёмовского муниципального образования Иркутской области. Фото @ <a href="https://irk.sledcom.ru/news/item/1745061/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по региону</a></p>

Задержанин главы Артёмовского муниципального образования Иркутской области. Фото @ СУ СК РФ по региону

В Иркутской области задержали главу Артёмовского муниципального образования. На него завели дело за то, что он вовремя не отреагировал на коммунальную аварию, в результате которой жители нескольких домов остались без отопления. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Задержание главы Артёмовского муниципального образования Иркутской области. Видео @ СУ СК РФ по Иркутской области

Речь идёт о прорыва водовода в посёлке Артёмовский, в результате которого в 13 домов перестало поступать тепло. В населённом пункте был введён режим ЧС. Теплоснабжение в 11 домах до сих пор не восстановлено, необходимо заменить 76 батарей. СК завёл уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

"В Иркутской области следователями СК задержан глава Артёмовского муниципального образования", — указано в официальном сообщении ведомства.

Чиновник должен был начать решать проблемы в день ЧП, то есть 26 ноября, а на деле сообщение об аварии поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу лишь через два дня. Теперь проблему местных жителей пытаются как можно быстрее решить региональные власти.

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