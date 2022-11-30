"Злости нет": Потерявший жену и ребёнка мужчина обратился к виновнице ДТП
Потерявший в ДТП жену и ребёнка мужчина заявил, что не злится на водителя
Муж женщины, погибшей с ребёнком в Москве в результате ДТП, заявил, что зла на водителя не держит. Имран Насардинов сказал, что не требует максимального срока для неё, потому что является религиозным человеком и верит, что его близкие уже в раю. Это не умышленное убийство, подчеркнул супруг и отец жертв ДТП.
"Злости у меня нет, у меня есть обида и горечь. Я хочу справедливости, но я не кровожадный — чтобы её посадили по максимуму. Нет, наоборот. Я хочу, чтобы она сидела как можно меньше. Тогда, может, она сможет больше помочь моему ребёнку. Ребёнок-то остался, мне ничего не нужно", — рассказал Насардинов телеканалу "360".
Выжившей в аварии девочке годик. Её уже выписали из больницы, малышка отделалась синяком. По словам Насардинова, его тесть накануне провёл весь день в морге и занимался организацией похорон женщины. С ней и погибшим сыном мужчины простятся 1 декабря. Имран признался, что просить помощи стесняется, но не отказался бы от неё. Супруг погибшей отметил, что похороны в Москве обходятся очень дорого.
"Я буду требовать компенсации по исламу — не морального ущерба — я уверен, онив раю, тем более, ребёнку было всего четыре года. Я хочу компенсации материальной — на содержание и воспитание моего ребёнка, мне очень трудно", — подчеркнул мужчина.
Как писал ранее Лайф, суд арестовал женщину, сбившую насмерть мать и ребёнка в Москве. Сама Наталья Украинская и её защитник просили избрать в качестве меры пресечения домашний арест или залог.
Напомним, страшное ДТП произошло вечером в воскресенье, 27 ноября. По предварительным данным, водитель не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где в тот момент проходила мать с двумя маленькими детьми. Женщина погибла сразу, позже стало известно, что одного малыша спасти не удалось. Позже стало известно, что экспертиза выявила наркотики в крови автоледи, сбившей насмерть мать с ребёнком в Москве.
Telegram / Прокуратура Москвы