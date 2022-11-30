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30 ноября, 03:22

В Забайкалье пенсионерка-рецидивистка напала с ножом на врача

В Могочинском районе Забайкальского края задержали 63-летнюю местную жительницу за то, что та попыталась убить врача с помощью ножа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"По версии следствия, 28 ноября в посёлке Ксеньевка в помещении местной больницы 63-летняя подозреваемая спровоцировала конфликт с врачом-терапевтом, 53-летней женщиной, а затем имеющимся при себе ножом нанесла ей несколько ударов", — сообщается на сайте ведомства.

К счастью, закончить начатое пенсионерка не смогла: помешали другие работники больницы. Они же оказали первую помощь пострадавшей коллеге. Как выяснилось, нападавшая ранее не раз привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за грабёж, хулиганство и угрозу убийством.

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Ранее Лайф писал, что пьяного жителя Саратовской области доставили в городскую больницу с ножевым ранением грудной клетки. Оказалось, у мужчины произошёл конфликт с пожилой матерью и та напала на собственного сына.

Обложка ©

Shutterstock

Анатолий Симоненко

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