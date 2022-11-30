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30 ноября, 03:16

Новый терминал в аэропорту Сочи планируют открыть к 2026 году

В аэропорту в Сочи новый терминал может открыться уже к 2026 году. Об этом рассказал директор по авиационной коммерции группы "Аэродинамика" Александр Никонов.

"В 2023-м завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой инфраструктуры", — приводит РИА "Новости" его слова.

По словам Никонова, в инфраструктурные проекты аэропорта будет вложено более 20 млрд рублей, в том числе 15 млрд рублей инвестируют в терминал и привокзальную площадь.

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Ранее Лайф писал, что в России удвоилось количество "чистых" импортных самолётов. Авиакомпании вывели 87 воздушных судов из реестра Бермуд.

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aer.aero

Арина Родионова

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