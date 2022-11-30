Новый терминал в аэропорту Сочи планируют открыть к 2026 году
В аэропорту в Сочи новый терминал может открыться уже к 2026 году. Об этом рассказал директор по авиационной коммерции группы "Аэродинамика" Александр Никонов.
"В 2023-м завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой инфраструктуры", — приводит РИА "Новости" его слова.
По словам Никонова, в инфраструктурные проекты аэропорта будет вложено более 20 млрд рублей, в том числе 15 млрд рублей инвестируют в терминал и привокзальную площадь.
Ранее Лайф писал, что в России удвоилось количество "чистых" импортных самолётов. Авиакомпании вывели 87 воздушных судов из реестра Бермуд.
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