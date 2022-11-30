Огромные алименты и дом: Кардашьян выторговала у Канье Уэста "золотой" развод

Американский певец Канье Уэст (сменивший имя на Йе) и фотомодель, телеведущая Ким Кардашьян достигли соглашения о разводе. Об этом сообщила телекомпания СNN.

В результате, по информации телеканала, бывшая супруга Уэста будет получать от него ежемесячно в качестве алиментов $200 тысяч (около 12 миллионов рублей). Согласно соглашению, оба родителя поделят опеку над четырьмя детьми.

А портал TMZ со ссылкой на документ о разделе имущества сообщает, что Уэст также передаёт бывшей жене дом, который он купил за $4,5 млн рядом с жильём экс-супруги, чтобы быть ближе к детям. Кроме того, пишет портал, отец будет оплачивать половину расходов на образование детей, включая обучение и 50% суммы, направленной на обеспечение их безопасности.