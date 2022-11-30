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30 ноября, 03:36

Огромные алименты и дом: Кардашьян выторговала у Канье Уэста "золотой" развод

CNN: Канье Уэст и Ким Кардашьян договорились об условиях развода

<p>Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми. Фото © <a href="https://www.tmz.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TMZ</a></p>

Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми. Фото © TMZ

Американский певец Канье Уэст (сменивший имя на Йе) и фотомодель, телеведущая Ким Кардашьян достигли соглашения о разводе. Об этом сообщила телекомпания СNN.

В результате, по информации телеканала, бывшая супруга Уэста будет получать от него ежемесячно в качестве алиментов $200 тысяч (около 12 миллионов рублей). Согласно соглашению, оба родителя поделят опеку над четырьмя детьми.

А портал TMZ со ссылкой на документ о разделе имущества сообщает, что Уэст также передаёт бывшей жене дом, который он купил за $4,5 млн рядом с жильём экс-супруги, чтобы быть ближе к детям. Кроме того, пишет портал, отец будет оплачивать половину расходов на образование детей, включая обучение и 50% суммы, направленной на обеспечение их безопасности.

Источник рассказал, почему расстались Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Источник рассказал, почему расстались Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Как писал Лайф ранее, селебрити расстались в начале 2021 года и поддерживают добрые отношения, но в основном ради детей. Ким Кардашьян-Уэст решила оставить двойную фамилию после развода с рэпером Канье Уэстом.

Арина Родионова

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