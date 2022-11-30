"Пораженец и лузер": Трамп обругал влиятельного однопартийца после ужина с Канье Уэстом
Трамп заочно поругался с лидером республиканцев в сенате Макконелом
Экс-президент США Дональд Трамп заочно поссорился с главой республиканцев в сенате Митчем Макконелом. Тот ранее, общаясь с журналистами, выразил чёткую убеждённость, что Трампу вновь уже не победить в борьбе за президентское кресло.
Также Макконел заявил, что в Республиканской партии не место антисемитизму и идеям "белого превосходства". При этом, по его словам, Трамп встречался с пропагандистами подобной идеологии, намекая на ужин последнего с певцом Канье Уэстом, критикуемого ранее за антисемитизм. Трамп парировал, обозвав Макконела лузером.
"Митч пораженец для нации и для Республиканской партии. Его бы не переизбрали без моей поддержки, о которой он умолял меня", — заявил Трамп.
Он также уточнил, что до ужина не был в курсе, каких взглядов придерживается Фуентес, а на коротком мероприятии тема национализма не затрагивалась и гость на эту тему не высказывался.
Ранее историк, специалист по России Орландо Файджес заявил, что Запад может перестать помогать Украине, если бывший лидер США Дональд Трамп вновь сумеет победить в президентской гонке.
ТАСС / Andrew Harnik