"Пораженец и лузер": Трамп обругал влиятельного однопартийца после ужина с Канье Уэстом

Экс-президент США Дональд Трамп заочно поссорился с главой республиканцев в сенате Митчем Макконелом. Тот ранее, общаясь с журналистами, выразил чёткую убеждённость, что Трампу вновь уже не победить в борьбе за президентское кресло.

Также Макконел заявил, что в Республиканской партии не место антисемитизму и идеям "белого превосходства". При этом, по его словам, Трамп встречался с пропагандистами подобной идеологии, намекая на ужин последнего с певцом Канье Уэстом, критикуемого ранее за антисемитизм. Трамп парировал, обозвав Макконела лузером.

"Митч пораженец для нации и для Республиканской партии. Его бы не переизбрали без моей поддержки, о которой он умолял меня", — заявил Трамп.

Он также уточнил, что до ужина не был в курсе, каких взглядов придерживается Фуентес, а на коротком мероприятии тема национализма не затрагивалась и гость на эту тему не высказывался.