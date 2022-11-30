У Европы появилось много неудобных вопросов к Байдену

Ряд европейских лидеров, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон считают, что политика США усугубляет экономические проблемы и энергетический кризис в ЕС, вызванный конфликтом на Украине. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Так, в европейских столицах недовольным тем, что они отказались от российского природного газа, а теперь вынуждены покупать американский по завышенной цене. Кроме того, ЕС вынужден полагаться на США в вопросах обороны, пытаясь избегать прямой конфронтации с Россией.

Как пишет издание, именно такие экономические и геополитические проблемы станут главными в повестке во время государственного визита Макрона в Вашингтон. Президент Франции планирует оказать давление на американского коллегу Джо Байдена, чтобы снизить риск более широкого конфликта между Россией и Западом из-за Украины.

Кроме того, ЕС опасается, что производители начнут переводить бизнес в Штаты, чтобы получать обещанные Белым домом субсидии. Макрон рассчитывает на исключения, которые США уже предусмотрели для Канады и Мексики.