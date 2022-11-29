Кто такой Трамп: Республиканец или демократ и почему он решил снова стать президентом США Лайф разобрался, почему Трамп идёт на второй срок, в какой партии состоит (республиканец или демократ), что думает об Украине, Путине и Байдене. 29 ноября, 01:40 Обложка © ТАСС / АР / Andrew Harnik

Дональд Трамп — республиканец или демократ?

Экс-глава США республиканец Дональд Трамп сделал официальное заявление о том, что намерен вернуться в Белый дом и пойдёт на выборы американского президента в 2024 году. С английского фамилия Трамп переводится как "козырь". Эксперты считают, что решение вернуться к президентской гонке внесёт раздрай в ряды республиканцев, поскольку Дональду Трампу придётся конкурировать с однопартийцем Роном Десантисом, на которого делают ставку консервативные элиты как на успешного политика, не замешанного в скандалах. Напомним, когда в 2015 году он решил баллотироваться в президенты, его поддержали республиканцы.

Биография и возраст Дональда Трампа

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке в семье строительного инвестора Фреда Трампа, сына немецких эмигрантов, и домохозяйки Мэри Энн Маклауд-Трамп из Шотландии. С 1971 по 2017 год миллиардер являлся президентом строительного конгломерата The Trump Organization и основателем компании Trump Entertainment Resorts, которая специализируется на игорном и гостиничном бизнесе. Интересы империи Трампа охватывают разные сферы. Помимо строительства важную роль играют ювелирные украшения, ресторанный бизнес, продукты и даже мебель. Журнал Forbes оценил активы экс-президента в 4,1 миллиарда долларов.

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Дональд Трамп и его третья супруга Мелания Трамп (в прошлом американская модель словенского происхождения) поженились в 2005-м, спустя год у них родился сын Бэррон Уильям Трамп, который стал пятым ребёнком миллиардера. От предыдущих браков у Трампа три дочери и сын. В 2024 году ему исполнится 78 лет, то есть он будет на два года младше, чем возглавляющий сейчас США Джо Байден.

Дональд Трамп – младший

Дональд Трамп – младший — сын от первого брака экс-президента и чехословацкой спортсменки Иваны Зельничковой. Родился в 1977 году и работает в бизнес-империи отца, как и дочь Трампа Иванка — писательница и успешная бизнес-леди.

Почему Трамп стал самым скандальным президентом США

Миллиардер и предприниматель Дональд Трамп стал 45-м по счёту президентом США, выиграв выборы у кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Он хозяйничал в Овальном кабинете с 2016 по 2020 год. Однако до избрания никогда не занимался политической деятельностью и не находился на государственных постах. Он прославился как строительный магнат, шоумен, телеведущий.

Его подход к избирательной кампании больше напоминал коммерческую стратегию по раскручиванию нового продукта, большую роль сыграли технологические ходы интернет-рекламы, которые были точно рассчитаны на выбранные сегменты аудитории. Это позволило сэкономить на бюджете и в то же время получить больший эффект по сравнению с кампанией Клинтон, которая опиралась на традиционные носители: газеты, телевидение, наружную рекламу. Лозунгом победителя стал слоган "Сделаем Америку снова великой!". Победу принесли и заявленные проблемы, которые собирался решить будущий президент: оптимизация экономики, вопросы здравоохранения, проблема мигрантов и борьба с терроризмом.

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На президентских выборах 2020 года Трамп проиграл кандидату от демократов Джо Байдену. Однако в январе 2021 года в Вашингтоне начались протесты, вызванные недовольством сторонников Трампа прошедшими президентскими выборами, после чего 6 января в Капитолий ворвались демонстранты. Сопротивление было жестоко подавлено полицией, уголовные дела заведены в отношении сотен республиканцев, причастных, по мнению ФБР, к протестам.

Почему "Твиттер" заблокировал американского президента

В январе 2021 года "Твиттер" заблокировал аккаунт Дональда Трампа, который оставался на тот момент главой государства. Поводом для такого шага стали протесты против результатов президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден, и захват Капитолия в Вашингтоне. Примеру "Твиттера" последовали соцсети Facebook, Instagram, Reddit, Discord, TikTok, Twitch, Snapchat, YouTube. Однако некоторые политологи считают, что таким образом IT-гиганты лишь продемонстрировали лояльность к спецслужбам и новой администрации Белого дома.

До блокировки твиты Трампа оказывали воздействие на мировые финансовые рынки. В 2017 году сообщение миллиардера обвалило капитализацию корпорации Amazon на 5,7 миллиарда долларов. Спустя два года твит американского президента о введении пошлин на китайские товары привёл к падению американских и азиатских фондовых индексов. С приходом Илона Маска "Твиттер" первым делом разблокировал аккаунт бывшего американского президента, но Трамп, похоже, не спешит возвращаться. Тем более что после этого скандала он создал собственную соцсеть, которую назвал Truth Social.

Фото © ТАСС / ZUMA

Именно в ней в середине ноября он и анонсировал своё возвращение в президентскую гонку, когда стало понятно, что республиканцы вернули большинство в Нижней палате на промежуточных выборах в Конгресс. Согласно результату общенациональных исследований Politico-Morning Consult, Трамп остаётся главным лидером республиканцев. На праймериз его намерены поддержать 47% избирателей, Рона Десантиса — 33%, однако он увеличил на 7% свой результат по сравнению с предыдущим опросом, а Трамп потерял 1%.

При этом эксперты отметили работу Трампа над ошибками. Теперь он напоминает икону стиля американских консерваторов Рональда Рейгана, а не прежнего растрёпанного рубаху-парня 2016 года, критикующего конкурентов и СМИ.

Дональд Трамп о Байдене

Экс-глава США Дональд Трамп ответил американскому президенту Джо Байдену на слова, что он и республиканцы из трампистского движения угрожают "основаниям республики" в Пенсильвании, назвав его "врагом государства". Он пояснил: "Мы те, кто пытается спасти нашу демократию, всё очень просто. Опасность для демократии исходит от радикальных левых, а не от правых".

Как республиканцы относятся к Дональду Трампу сейчас

У Трампа много сторонников, однако итоги промежуточных выборов в Конгресс спровоцировали критику однопартийцев. По словам ряда республиканцев, Трамп должен отказаться от идеи быть лицом республиканцев, так как партия "не должна служить культу личности". Один из приверженцев Трампа, сенатор Джей Ди Вэнс, отметил, что экс-президенту "каждый год пишут политический некролог", несмотря на его популярность.

Своего конкурента по партии губернатора Флориды Рона Десантиса Трамп неоднократно критиковал. Он намекнул, что обладает компроматом против набирающего очки политика: "Рон пришёл ко мне в отчаянном состоянии в 2017 году — он был политическим трупом… Когда я поддержал его, это было как если бы, используя плохой термин, взорвалось ядерное оружие… А теперь Рон Де Санктимониус играет в игры!" По мнению Трампа, Рон Десантис дал уклончивый и "неправильный ответ" на вопрос одного из журналистов о его вероятных президентских амбициях.

Трамп поддержал Путина

Высказываясь о ситуации на Украине, Трамп связал СВО с провалами политики Байдена: "Катастрофы никогда бы не случилось, если бы не наши сфальсифицированные выборы и если бы я был президентом. Теперь они (Россия. — Прим. ред.) смеются над нами, считают за кучку дураков". При этом он добавил, что остаётся "единственным президентом XXI века, при котором Россия не вторгалась в другую страну". А Путин, безусловно, умён, но главная проблема в том, что лидеры США — глупы. И глава России, по его словам, теперь "получит целую страну за санкции на два доллара — довольно толково".

Трамп об Украине

Дональд Трамп полагает, что при администрации Байдена ситуация на Украине будет лишь усугубляться, как, впрочем, и в экономике самих Соединённых Штатов, бьющих рекорды инфляции. Он отметил, что США позволили России "опустошить страну Украину", дальше "будет становиться только хуже". "Этого бы вообще не произошло, будь я вашим главнокомандующим. И этого не происходило".

Авторы Елена Стафеева