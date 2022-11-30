На Камчатке стали массово погибать медведи, и учёные гадают о причине

В районе Курильского озера инспекторы Южно-Камчатского заказника зафиксировали высокую смертность медведей. Об этом сообщается на сайте Кроноцкого заповедника.

Большая часть погибших животных едва достигли двух лет. Ран и травм у них не обнаружено. Служба охраны заповедных территорий сделала вывод, что причиной могло стать некое заболевание. Ветеринары взяли образцы тканей одного из погибших хищников. По словам экспертов, ситуация хоть и требует тщательного наблюдения, но не является опасной для человека. Даже если это инфекционное заболевание, риск его распространения маловероятен: сейчас поблизости находится мало людей, а сезонная миграция птиц закончена.

"Некоторые случаи могли быть связаны с характерным для медведей каннибализмом. Однако мы обнаруживали и туши, рядом с которыми не было следов, а также ничего, что бы говорило о насильственной смерти. Погибшие особи были упитанными, не страдали от истощения", — рассказал инспектор службы охраны заповедных территорий ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Евгений Денгес.