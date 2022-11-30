Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 ноября, 04:46

На Камчатке стали массово погибать медведи, и учёные гадают о причине

На Камчатке в районе Курильского озера зафиксирован падёж медведей

В районе Курильского озера инспекторы Южно-Камчатского заказника зафиксировали высокую смертность медведей. Об этом сообщается на сайте Кроноцкого заповедника.

Большая часть погибших животных едва достигли двух лет. Ран и травм у них не обнаружено. Служба охраны заповедных территорий сделала вывод, что причиной могло стать некое заболевание. Ветеринары взяли образцы тканей одного из погибших хищников. По словам экспертов, ситуация хоть и требует тщательного наблюдения, но не является опасной для человека. Даже если это инфекционное заболевание, риск его распространения маловероятен: сейчас поблизости находится мало людей, а сезонная миграция птиц закончена.

"Некоторые случаи могли быть связаны с характерным для медведей каннибализмом. Однако мы обнаруживали и туши, рядом с которыми не было следов, а также ничего, что бы говорило о насильственной смерти. Погибшие особи были упитанными, не страдали от истощения", — рассказал инспектор службы охраны заповедных территорий ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Евгений Денгес.

Ветеринары не нашли у курганских "зомби-косуль" никаких заболеваний

Ветеринары не нашли у курганских "зомби-косуль" никаких заболеваний

Ранее Лайф сообщал, что в Мурманске дрон поймал редкие кадры, как олени водят хоровод. Оказалось, такое необычное поведение — в крови этих животных. Его запускают определённые условия.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров