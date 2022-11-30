Овечкин установил рекорд НХЛ по числу шайб в гостевых матчах

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в выездных матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Так, в ходе гостевой встречи с "Ванкувером" российский хоккеист забил два гола на 6-й и 12-й минутах.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил в ворота "Ванкувер Кэнакс" две шайбы из трёх и побил рекорд Уэйна Гретцки.

Эти шайбы стали 402-й и 403-й, заброшенными в гостях. Таким образом, Овечкин установил новый рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 402 точных броска.