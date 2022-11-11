Ловушки около дома: Как не нарваться на штраф при парковке во дворе В России нормы о правилах парковок рядом с домами содержатся в разных правовых актах, и поэтому далеко не все автомобилисты понимают, в каких случаях им грозит штраф. Какие есть нюансы? 11 ноября, 01:40 Обложка © Shutterstock/Konstantin Lenkov

В крупных городах проблема дворовых парковок разделила граждан на два лагеря: автовладельцам постоянно не хватает мест, а "безлошадным" жильцам не нравятся машины под окнами. И те, и другие пытаются отстаивать свою правоту в различных инстанциях. Эксперты поясняют, что автовладельцы могут проиграть спор, если проигнорируют не сразу очевидные, но сложно опровержимые аргументы. К таким могут относиться нарушение правил содержания придомовой территории или превышение муниципальных норм по уровню шума, издаваемым авто (этот шум включает в себя не только звуки работы двигателя, но и те, что доносятся из салона). Поэтому, для того чтобы парковку вашей машины возле дома не признали незаконной, стоит обратить внимание сразу на несколько моментов.

Правила регионов

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

— Федеральное законодательство даёт лишь общую трактовку допустимости парковок в жилых зонах (часть 2 статьи 35 Градостроительного кодекса РФ. — Прим. Лайфа), поэтому регионы опираются на свои собственные правила благоустройства территорий, — пояснил адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы Дмитрий Шагин. — Но ключевым моментом в данном вопросе является факт фиксации возможных нарушений. Если будет составлен протокол о том, что авто издаёт звуки, превышающие допустимый уровень шума в данном населённом пункте, либо о том, что машина размещена с нарушением местных противопожарных правил, либо — с нарушением санитарных норм, то автовладелец, скорее всего, штрафа не избежит.

При этом протокол может быть составлен не только при личном присутствии на месте нарушения уполномоченного инспектора, но и по материалам фотовидеофиксации, поступившим от обычных граждан.

Например, в Москве среди горожан популярно специальное приложение "Помощник Москвы" , оно позволяет фиксировать чужие нарушения правил парковки и за это получать условные баллы, которыми в дальнейшем можно оплатить велопрокат, проезд в метро и парковку своего авто.

Примечательно, что данное приложение определяет зону неправильной парковки на основе геолокации, то есть если жители многоквартирного дома самостоятельно переоборудуют придомовой газон под парковочные места, не получив на это официального разрешения, то система будет определять любую машину, оставленную на такой парковке, как административного нарушителя по статье 8.25 КоАП города Москвы "Размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелёными насаждениями". За это предусмотрен штраф 5000 рублей.

В других российских регионах внедряются свои решения для организации автоматической выписки штрафов. Например, в Краснодаре используют комплекс "Тайфун", который устанавливают на машинах городской службы организации дорожного движения. Данная система также фиксирует нарушения правил парковки и стоянки без участия инспекторов ГИБДД. В этом городе автоматический штраф за неправильную парковку обойдётся гражданам в 1500 рублей.

В каких ещё случаях оштрафуют за парковку во дворе

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Очень сложно избежать штрафа, если зафиксирован факт нахождения машины на месте, обозначенном как стоянка пожарной техники, обычно эта территория выделена специальной разметкой в виде красно-белых полос и обозначена знаком 3.27 "Стоянка запрещена". За такое нарушение в регионах РФ может прийти "письмо счастья" со штрафом в 500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге оштрафуют на 2500 рублей.

Вторым неизбежным поводом для парковочного штрафа являются формальные нарушения Правил дорожного движения (ПДД), согласно которым не допускается стоянка автомобиля во дворе с работающим двигателем (пункт 17.2 ПДД) и запрещается парковка автомобиля на тротуаре (пункт 9.9 и раздел 12 ПДД). Причём за тротуарную парковку иногда можно получить не один, а сразу два штрафа.

— С конца прошлого года суды стали усматривать в парковке на тротуарах близ жилых домов не одно административное правонарушение, а сразу два, при этом такая практика не только в Москве, — рассказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Доводы о том, что нельзя привлекать к ответственности дважды за одно административное правонарушение (часть 5 статьи 4.1 КоАП - прим. Лайфа), в данной ситуации судьи обычно не принимают, указывая, что факт движения по тротуару — это одно правонарушение (предусмотрено частью 2 статьи 12.15 КоАП РФ), а факт остановки на тротуаре более 5 минут — это уже другое (предусмотрено частью 3 статьи 12.19 КоАП РФ). То есть, если факт неправильной парковки будет зафиксирован, например, камерой, установленной на проезжающей мимо машине, либо инспектором Центра организации дорожного движения, то получение двойного штрафа вполне вероятно.

Велика вероятность штрафа и для тех автолюбителей, кто паркуется во дворе вблизи мусорных контейнеров. В этом случае чаще всего применяются региональные нормы: например, в Московской области в случае парковки ближе пяти метров к мусорному контейнеру могут оштрафовать на сумму от 2000 рублей до 5000 рублей, в зависимости от ситуации. А в тех регионах, где нет специальных актов о запрете парковок возле мусорных контейнеров, чаще всего выписывают штраф по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ ("Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств" — от 2000 рублей до 3000 рублей).

Когда штраф не грозит

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По мнению экспертов, если претензии по поводу парковки не исходят со стороны какого-либо государственного или муниципального органа, то вероятность получить штраф очень мала.

— Судебная практика показывает, что сейчас обычные жалобы граждан, недовольных придомовой автостоянкой, чаще всего остаются без удовлетворения, — рассказал адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов. — Как правило, суды требуют либо доказать, что припаркованные машины нарушают права жителей на благоприятную окружающую среду (без профессиональных замеров уровня шума и концентрации выхлопных газов в воздухе близ парковки это невозможно, об этом указано в определении Третьего кассационного суда по делу № 8г-16185/2021. — Прим. Лайфа) либо что запаркованный транспорт препятствует движению пешеходов ( определение Третьего кассационного суда по делу № 8г-2217/2022 - прим Лайфа). В противном случае судья отклонит жалобу, сославшись на отсутствие решения собрания собственников помещений в многоквартирном доме о запрете размещения автомобилей на придомовой территории.

До 1 марта 2022 года действовали санитарные нормы, которые устанавливали нормативы о том, в скольких метрах от жилого здания можно парковать машину, однако в новом порядке таких ограничений нет. Соответственно, если на проезжей части возле многоквартирного дома не установлено дорожных знаков, запрещающих парковку, оставлять свой транспорт можно практически на любом расстоянии от окон, конечно, если не заезжать на газоны.

Приходилось ли вам платить штраф за неправильную парковку во дворе? 0 Да, это было неожиданно. Нет, я всегда паркуюсь так, чтобы не было претензий. Да, приходилось, я был не согласен, но оспаривать не стал.

Авторы Максим Греков