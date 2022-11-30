Андрей Хазин назначен на пост ректора РГСУ

Андрей Хазин стал новым ректором Российского государственного социального университета (РГСУ), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. 29 ноября его кандидатуру поддержали три четверти делегатов на конференции работников и обучающихся РГСУ.

Как заявил сам Хазин, в его планах "реализовать ряд проактивных инициатив, которые выведут РГСУ в число лидеров образовательного и научного процесса в России".