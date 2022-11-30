Андрей Хазин назначен на пост ректора РГСУ
Андрей Хазин. Фото © VK / РГСУ
Андрей Хазин стал новым ректором Российского государственного социального университета (РГСУ), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. 29 ноября его кандидатуру поддержали три четверти делегатов на конференции работников и обучающихся РГСУ.
"Андрей Хазин, академик РАХ, избран ректором Российского государственного социального университета", — говорится в сообщении.
Как заявил сам Хазин, в его планах "реализовать ряд проактивных инициатив, которые выведут РГСУ в число лидеров образовательного и научного процесса в России".
Напомним, учёный Андрей Хазин стал 21 декабря 2021 года исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ). До этого ректором института была Наталья Починок. Она уволилась по собственному желанию. Временное исполнение обязанностей ректора Российского государственного социального университета было возложено с 10 ноября на проректора Андрея Хамрова.