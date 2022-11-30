Аналитик Юшков объяснил, что мешает Китаю покупать больше нефти у России

Россия смогла бы поставлять Китаю больше нефти, чем сейчас, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. По его словам, этому мешают регулярные локдауны в КНР, которые оказывают влияние, в частности, и на пропускную способность. Мнение он высказал в беседе с радио "Комсомольская правда".

Он напомнил о заявлении вице-премьера Александра Новака, в котором тот рассказал о наращивании товарооборота Китая с Россией в энергетической сфере. Так, он увеличился на 64% в денежном выражении и на 10% — в физическом. Аналитик подчеркнул, что российская сторона действительно увеличила поставки, однако смогла бы передавать и больше. Дело в том, что в настоящий момент страна сталкивается с ограниченной пропускной способностью железных дорог из-за коронавирусных ограничений.

"По газу начиная с 2019 года мы каждый год увеличиваем объём поставки по "Силе Сибири", и она только к 2026 году выйдет на плановые 38 миллиардов кубов, в этом плане всё идёт как и было предписано. По нефти увеличение поставок идёт, потому что мы с Европы перекидываем объёмы, но и это можно было бы в больших объёмах продавать, если бы у Китая не было постоянных локдаунов", — указал эксперт.