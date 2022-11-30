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30 ноября, 06:47

Пожар на нефтехранилище в Брянской области локализован

Губернатор Богомаз сообщил о локализации пожара на нефтехранилище в Суражском районе

<p>В Суражском районе Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами. Обложка ©<a href="https://guberniya.tv/proisshestviya/v-surazhskom-rajone-po-neizvestnoj-prichine-vspyhnuli-rezervuary-s-neftyu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Брянская губерния"</a></p>

В Суражском районе Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами. Обложка © "Брянская губерния"

В Суражском районе Брянской области локализовано горение резервуаров с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован", — написал Богомаз в телеграм-канале.

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Напомним, горение резервуаров с нефтепродуктами в Суражском районе произошло сегодня рано утром. По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, площадь пожара — 1800 квадратных метров. Позже стало известно об увеличении масштабов возгорания — до 4 тысяч. В тушении было задействовано больше 80 человек и 30 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Оксана Попова

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