Пожар на нефтехранилище в Брянской области локализован

Напомним, горение резервуаров с нефтепродуктами в Суражском районе произошло сегодня рано утром. По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, площадь пожара — 1800 квадратных метров. Позже стало известно об увеличении масштабов возгорания — до 4 тысяч. В тушении было задействовано больше 80 человек и 30 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.