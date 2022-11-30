Пожар на нефтехранилище в Брянской области локализован
Губернатор Богомаз сообщил о локализации пожара на нефтехранилище в Суражском районе
В Суражском районе Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами. Обложка © "Брянская губерния"
В Суражском районе Брянской области локализовано горение резервуаров с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован", — написал Богомаз в телеграм-канале.
Напомним, горение резервуаров с нефтепродуктами в Суражском районе произошло сегодня рано утром. По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, площадь пожара — 1800 квадратных метров. Позже стало известно об увеличении масштабов возгорания — до 4 тысяч. В тушении было задействовано больше 80 человек и 30 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.