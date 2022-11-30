Посольство РФ предложило Риге снести памятники латышским классикам за знание русского языка
Посольство России в Латвии предложило местным властям снести мемориалы латышским классикам в ответ на петицию о сносе памятника поэту Александру Пушкину. Официальное заявление дипмиссии опубликовано в телеграм-канале.
Дипломаты напомнили политикам в Риге о том, что многие известные представители латышской нации получали образование в вузах Российской империи на русском языке. В их числе — первый президент Латвийской Республики Янис Чаксте, писатель Янис Райнис, композитор Язепс Витолс, художник Янис Розенталс и многие другие.
"Руководствуясь логикой авторов петиции, следует внести в "чёрный список" и этих общественных деятелей, а также снести посвящённые им памятники, обнулить их роль в развитии латышской культуры и государственности", — указали в российском посольстве.
А ранее власти Латвии уже снесли памятник основателю республики Николаю Свемпу, правда, по ошибке. Свемп был делегатом Народного совета, который в 1918 году в Риге провозгласил независимость Латвийской Республики. Во время Великой Отечественной войны он сотрудничал с советскими партизанами. Местные СМИ считают, что Правительство Латвии даже не знало, кому был посвящён этот монумент.
Борьба Риги с советскими памятниками продолжается не первый месяц. Так, недавно тяжёлая техника разрушила часть памятника "Курган дружбы". Этот мемориальный комплекс был возведён в 1959 году как символ героической борьбы русских, белорусских и латвийских партизан в годы Великой Отечественной войны. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР.
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