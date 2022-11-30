Посольство РФ предложило Риге снести памятники латышским классикам за знание русского языка

Посольство России в Латвии предложило местным властям снести мемориалы латышским классикам в ответ на петицию о сносе памятника поэту Александру Пушкину. Официальное заявление дипмиссии опубликовано в телеграм-канале.

Дипломаты напомнили политикам в Риге о том, что многие известные представители латышской нации получали образование в вузах Российской империи на русском языке. В их числе — первый президент Латвийской Республики Янис Чаксте, писатель Янис Райнис, композитор Язепс Витолс, художник Янис Розенталс и многие другие.

"Руководствуясь логикой авторов петиции, следует внести в "чёрный список" и этих общественных деятелей, а также снести посвящённые им памятники, обнулить их роль в развитии латышской культуры и государственности", — указали в российском посольстве.

А ранее власти Латвии уже снесли памятник основателю республики Николаю Свемпу, правда, по ошибке. Свемп был делегатом Народного совета, который в 1918 году в Риге провозгласил независимость Латвийской Республики. Во время Великой Отечественной войны он сотрудничал с советскими партизанами. Местные СМИ считают, что Правительство Латвии даже не знало, кому был посвящён этот монумент.