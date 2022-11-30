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30 ноября, 07:04

Психолог объяснил, почему отказ от секса до свадьбы — очень плохая идея

Психолог Самбурский: У гармоничной в постели пары и в остальных вопросах будет гармония

<p>Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/L6zXAJD01Ak" target="_blank" rel="noopener noreferrer">unsplash.com / Skye Studios </a></p>

Фото © unsplash.com / Skye Studios

Клинический психолог Станислав Самбурский советует россиянам отвергнуть идею воздержания до свадьбы, поскольку интимная близость до официальной регистрации отношений поможет партнёрам убедиться в совпадении темпераментов. Своим мнением эксперт поделился в беседе с "Лентой.ру".

Плюсов в интимной близости до брака, по мнению психолога, гораздо больше, чем минусов. Кроме того, эксперт сослался на пирамиду Маслоу, согласно которой сексуальный контакт наравне с едой и сном входит в число основных потребностей человека. Другими словами, без интима чрезвычайно сложно подниматься по ступеням пирамиды, чтобы достичь самореализации. Более того, отказ от секса в период полного полового созревания — в 17–20 лет — приводит молодых людей к депрессивным состояниям и иногда перерастает в психические расстройства, предупреждает психолог.

"Интимная близость — своего рода испытание ваших отношений на прочность. У гармоничной в постели пары и в остальных вопросах будет гармония. Если же оставить этот вопрос до первой брачной ночи и разочароваться, расстаться после свадьбы будет сложнее", — убеждён Самбурский.

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Марина Калегина

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