Москва пережила самую холодную ночь с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона — температура в столице опускалась до -12 градусов. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"По данным за 7 часов утра, в Москве -12 градусов. На востоке столичного региона, на границе с Владимирской областью, метеостанция Черусти зафиксировала значение -17,5 градуса", — цитирует её РИА "Новости".

Сегодня днём в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, температура опустится до -9 градусов.