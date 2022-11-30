Москва пережила самую холодную ночь с начала осени
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона — температура в столице опускалась до -12 градусов. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"По данным за 7 часов утра, в Москве -12 градусов. На востоке столичного региона, на границе с Владимирской областью, метеостанция Черусти зафиксировала значение -17,5 градуса", — цитирует её РИА "Новости".
Сегодня днём в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, температура опустится до -9 градусов.
Кроме того, москвичей на этой неделе ждёт значительное повышение атмосферного давления, метеорологи назвали данное явление "барическая гора". Сегодня, 30 ноября, показатели поднимутся до отметки 768 мм ртутного столба. Лайф ранее рассказывал, как метеочувствительным людям пережить такие перепады.
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова