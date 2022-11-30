Родителям объяснили, как наказание молчанием может испортить ребёнку жизнь

Тяжёлое детство не всегда означает физическое насилие — зачастую речь идёт о психологическом давлении, например, когда родитель намеренно не замечает ребёнка. Почему игнорирование нельзя использовать как приём воспитания, рассказал священник Николай Бабкин.

"Молчание родителя — это послание "тебя нет, потому что ты плохой". Молчанием ты сообщаешь ребёнку, что его не существует, он настолько ничтожен и незначителен, что даже недостоин ответа и внимания. Мёртвая тишина дома вместо близости и доверия", — отметил он в своей публикации в соцсети "ВКонтакте".

"Воспитание" молчанием сказывается на развитии ребёнка — такие дети начинают верить, что они плохие и заслужили всё дурное, что с ними происходит. Бабкин напомнил, что мир малыша такой же маленький, поэтому если что-то происходит с ними, детям кажется, что это происходит везде. Человек, которого в детстве то и дело наказывали таким образом, будучи взрослым чувствует себя "невидимкой" и не способен уверенно выражать мнение.

"Молчание — не лучший способ донести свою мысль для ребёнка. Внимание и диалог лучше мёртвой тишины", — резюмировал священник.