Лайф узнал топ-5 советов для борьбы с думскроллингом

Многие люди не представляют жизни без социальных сетей и регулярного чтения новостей. В ленте, как известно, помимо позитивных сообщений встречаются и негативные. Чтобы избавиться от думскроллинга — пролистывания новостной ленты в поисках негативных новостей — семейный психолог Ольга Романив рекомендует делать "информационные перерывы". Полезными советами она поделилась в беседе с Лайфом.

Совет 1. Принудительное ограничение информации. Фото © Unsplash

Психолог рассказала, что если от чтения негативных сообщений становится не по себе, нужно брать перерывы и воздерживаться от него. Даже один день "инфотишины" положительно повлияет на нервные клетки. Паузы можно брать по выходным или вечерам, рекомендует она.

Совет 2. Научиться переключаться. Фото © Unsplash

Собеседница Лайфа напомнила, что возможности человеческого организма ограничены. Это касается и психики. Поэтому крайне важно уметь в непростые моменты и расслабляться, и переключаться. Например, возвращаться к привычке смотреть фильмы и сериалы по вечерам вместо чтения новостной ленты.

Совет 3. Уехать на выходные. Фото © Unsplash

"Ещё один способ вернуться в нормальный ритм жизни — это ненадолго вырваться из окружающей среды и новостной повестки и уехать в другой город. Обязательно распланировать время так, чтобы и возможности думскроллить ленты не было. Запишитесь на экскурсии, запланируйте посещение нескольких мест, больше проводите времени на свежем воздухе и больше общайтесь с людьми", — указала собеседница Лайфа.

Совет 4. Занимайтесь чем-нибудь полезным. Фото © Unsplash

Помогут от поиска негативных новостей и полезные дела, продолжила Романив. Если есть силы кому-то помочь, это нужно сделать обязательно: не только финансово, но и физически. Например, оказать содействие приютам для животных, которые в этом нуждаются. Там требуется и волонтёрская, и денежная помощь. Психолог указала, что найти тех, кто нуждается в поддержке, можно всегда. Важно, что в этот момент человек ощущает, что может что-то изменить в мире.

Совет 5. Старайтесь больше бывать на свежем воздухе. Фото © Unsplash

Прогулки в парке — это отличная терапия против стресса, рассказала медик. Ходьба успокаивает, и это научно доказанный факт. По этой причине многие люди подсознательно начинают ходить туда-сюда, когда волнуются. А прогулка на свежем воздухе — это не только движение, но и своего рода медитация. В это время стоит не думать о лишнем, а сосредоточиться на окружающем, желательно в деталях: деревья, листва, где-то уже выпал снег, следы на снегу, птица на ветке и так далее.

"Вы сами не заметите, как созерцание будет способствовать тому, что негативные мысли отойдут на второй план и даже забудутся. Важное правило: не доставать телефон, а ещё лучше оставить его дома и не гулять с тем, с кем вы можете обсуждать новостную повестку. В этом случае сделайте выбор в пользу домашнего питомца или ребёнка — им точно нечего вам противопоставить", — резюмировала врач.