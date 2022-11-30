Украинские беженцы спровоцировали вспышку дифтерии в Великобритании

Вспышка дифтерии произошла в Великобритании. Как сообщает издание Financial Times, эпидемию зафиксировали среди беженцев с Украины.

По данным газеты, речь идёт о нескольких местах размещения украинцев, в одном из которых число заболевших уже превысило полсотни. Причём первый случай был зафиксирован ещё 19 ноября в центре обработки аэропорта в Кенте, в связи с чем власти страны уверены, что мужчина заразился ещё до приезда в страну. К настоящему моменту он скончался.

"Министерство внутренних дел сообщает нам, что они проверяют людей. Но когда люди прибывают в страну, обычно нет никакой информации о том, прошли ли они какое-либо обследование или лечение", — говорится в материале газеты.

Издание уточняет, что за 2021 год в Великобритании дифтерией заразились всего три человека, тогда как после наплыва украинских беженцев инфекцию обнаружили уже у 275 человек. Медики считают, что пока украинцы прибывают в страну, число новых случаев заражения будет увеличиваться.