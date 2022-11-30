Стало известно о новых успехах союзных сил в стратегической Марьинке

Союзные силы продолжают ежедневно улучшать свои позиции в Марьинке. Об этом сообщил в среду в эфире Первого канала врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Ежедневно мы сейчас фиксируем улучшение позиций наших подразделений и продвижение непосредственно внутри самой Марьинки", — сказал он.