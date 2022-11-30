Стало известно о новых успехах союзных сил в стратегической Марьинке
Глава ДНР Пушилин: Союзные силы ежедневно улучшают позиции в Марьинке
Союзные силы продолжают ежедневно улучшать свои позиции в Марьинке. Об этом сообщил в среду в эфире Первого канала врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Ежедневно мы сейчас фиксируем улучшение позиций наших подразделений и продвижение непосредственно внутри самой Марьинки", — сказал он.
Марьинка — одна из важнейших точек на Угледарском направлении, поэтому ВСУ постоянно пытаются перебросить туда подкрепление, но все подходы перекрыты нашими РСЗО. Украинская армия превратила этот посёлок в мощный укрепрайон, но это не остановило продвижение союзнических сил.
Напомним, что 28 ноября Пушилин сообщал о боях в центре Марьинки между российскими военными и ВСУ. Кроме того, глава ДНР считает, что Угледар "совсем скоро" будет освобождён, это откроет возможность выхода на Краматорск и Славянск. Он также рассказал о безуспешных попытках украинских войск контратаковать на этом направлении.
ТАСС / Дмитрий Рогулин