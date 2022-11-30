Житель Ирбита призывал горожан "закинуть Молотова" в военкомат и теперь сядет в тюрьму

В Свердловской области задержали 25-летнего подстрекателя, призывавшего поджечь местный военкомат, сообщает SHOT. При этом он утверждал, что это можно сделать так, "чтобы никто не вычислил". Сейчас парню грозит до семи лет лишения свободы.

Местный "эксперт" Никита Ш. не рискнул пойти на преступление в одиночку и разместил в одном из городских телеграм-каналов сообщение, в котором под ником "мистер_замес" обратился к жителям Ирбита с просьбой совершить теракт.

"Подожгите военкомат, сожгите все дела, вы же знаете, в какое окошко закинуть Молотова, будьте героями, в Ирбите это сделать проще в разы, чем в Москве. Камер по минимуму, вас не найдут, есть статьи, как сделать всё без палева", — приводит его слова SHOT.

Злоумышленника быстро вычислили, во время задержания он сам во всём признался. Подстрекателя поместили под подписку о невыезде, также возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".