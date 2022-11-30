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Регион
Опубликовано 30 ноября 2022, 07:56
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Бойцы "Ахмата" успешно "денацифицировали" украинскую ДРГ в направлении Кременной

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в ЛНР

Украинская диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована у города Кременная в Северодонецком районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил в среду в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что боевые задачи в этом районе были выполнены бойцами "Ахмата", которые "продолжают оправдывать звание одного из самых эффективных и боеспособных" спецподразделений.

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"Очередная украинская диверсионно-разведывательная группа успешно денацифицирована в направлении Кременной. Благодаря оперативным и слаженным действиям им удалось полностью разгромить вражеский отряд, предпринявшего попытку прорыва через ответственную территорию", — написал Кадыров.

Лидер Чеченской Республики отметил, что командованию ВСУ предстоит пополнить "и без того длинный список погибших украинцев" в бессмысленной борьбе за ценности Запада.

"Грандиозная "перемога" всё ещё маячит далеко за горизонтом, вне зоны их досягаемости", — указал он.

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Ранее замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал, что в бригадах ВСУ под Сватовом и Кременной почти не осталось украинцев. По его словам, подразделения противника в этих районах почти на 100% состоят из иностранных наёмников.

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ТАСС / Александр Река

Алексей Берковиц
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