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30 ноября, 07:47

"Чего вы добиваетесь?": Сыгравшая главную роль в ремейке "Иронии судьбы" Бузова ответила критикам

Бузова не согласилась с критиками ремейка "Иронии судьбы": Фильм пойдёт на пользу молодёжи

<p>Ольга Бузова в фильме "Самоирония судьбы". Фото © "Самоирония судьбы!". ТНТ / <a href="https://kino.mail.ru/news/56783_poyavilis_foto_s_kirkorovim_i_buzovoi_na_semkah_novogodnego_filma_tnt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino.mail.ru</a></p>

Ольга Бузова в фильме "Самоирония судьбы". Фото © "Самоирония судьбы!". ТНТ / kino.mail.ru

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова ответила всем критикующим пародию на фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". По её словам, "обновить легендарный фильм, который у всех ассоциируется с Новым годом", было прекрасной идеей, благодаря которой молодёжь проявит интерес к советскому кинематографу.

"Всем критикам я хочу сказать, что благодаря тому, что сейчас в этом фильме сыграют современные артисты нового поколения, тот наш с вами легендарный фильм 1976 года обязательно посмотрят молодые люди, которые никогда не слышали об Эльдаре Рязанове и Барбаре Брыльске", — написала звезда в телеграм-канале.

Артистка также предположила, что благодаря проекту российской молодёжи получится привить любовь к советским фильмам и вместо "запрещённого "Гарри Поттера" на каникулах они будут смотреть кинофильм "Девчата" с Надеждой Румянцевой или "Вокзал для двоих" с Олегом Басилашвили и Людмилой Гурченко.

"Давайте смотреть на все ситуации под разным углом. Давайте учиться видеть в творчестве позитив и развитие. Вы когда критикуете, что-то хотя бы тогда предлагайте, а то только пишете свои едкие комментарии. Чего вы добиваетесь, размножая негатив и ненависть?" — добавила Бузова.

Ипполит – Киркоров и Галя – Бузова: "Иронию судьбы" переписали, и эти было/стало должен увидеть каждый

Ипполит – Киркоров и Галя – Бузова: "Иронию судьбы" переписали, и эти было/стало должен увидеть каждый

Как уже писал Лайф, в этом году россияне увидят фильм "Самоирония судьбы!" — ремейк известной советской картины "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Роль Ипполита исполнит Филипп Киркоров, Ольга Бузова предстанет в образе Гали. Зрители увидят в фильме и других звёзд, например Тимура Батрутдинова, Ляйсан Утяшеву, Павла Волю. На картину уже обрушился шквал критики: так, вдова режиссёра Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина заявила, что не хочет ничего слышать об этом проекте, а сын актёра Александра Ширвиндта назвал новогодний ремейк безобразной и пошлой подделкой.

Николь Вербер

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