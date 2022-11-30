"Чего вы добиваетесь?": Сыгравшая главную роль в ремейке "Иронии судьбы" Бузова ответила критикам
Бузова не согласилась с критиками ремейка "Иронии судьбы": Фильм пойдёт на пользу молодёжи
Ольга Бузова в фильме "Самоирония судьбы". Фото © "Самоирония судьбы!". ТНТ / kino.mail.ru
Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова ответила всем критикующим пародию на фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". По её словам, "обновить легендарный фильм, который у всех ассоциируется с Новым годом", было прекрасной идеей, благодаря которой молодёжь проявит интерес к советскому кинематографу.
"Всем критикам я хочу сказать, что благодаря тому, что сейчас в этом фильме сыграют современные артисты нового поколения, тот наш с вами легендарный фильм 1976 года обязательно посмотрят молодые люди, которые никогда не слышали об Эльдаре Рязанове и Барбаре Брыльске", — написала звезда в телеграм-канале.
Артистка также предположила, что благодаря проекту российской молодёжи получится привить любовь к советским фильмам и вместо "запрещённого "Гарри Поттера" на каникулах они будут смотреть кинофильм "Девчата" с Надеждой Румянцевой или "Вокзал для двоих" с Олегом Басилашвили и Людмилой Гурченко.
"Давайте смотреть на все ситуации под разным углом. Давайте учиться видеть в творчестве позитив и развитие. Вы когда критикуете, что-то хотя бы тогда предлагайте, а то только пишете свои едкие комментарии. Чего вы добиваетесь, размножая негатив и ненависть?" — добавила Бузова.
Ипполит – Киркоров и Галя – Бузова: "Иронию судьбы" переписали, и эти было/стало должен увидеть каждый
Как уже писал Лайф, в этом году россияне увидят фильм "Самоирония судьбы!" — ремейк известной советской картины "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Роль Ипполита исполнит Филипп Киркоров, Ольга Бузова предстанет в образе Гали. Зрители увидят в фильме и других звёзд, например Тимура Батрутдинова, Ляйсан Утяшеву, Павла Волю. На картину уже обрушился шквал критики: так, вдова режиссёра Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина заявила, что не хочет ничего слышать об этом проекте, а сын актёра Александра Ширвиндта назвал новогодний ремейк безобразной и пошлой подделкой.