"Чего вы добиваетесь?": Сыгравшая главную роль в ремейке "Иронии судьбы" Бузова ответила критикам

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова ответила всем критикующим пародию на фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". По её словам, "обновить легендарный фильм, который у всех ассоциируется с Новым годом", было прекрасной идеей, благодаря которой молодёжь проявит интерес к советскому кинематографу.

"Всем критикам я хочу сказать, что благодаря тому, что сейчас в этом фильме сыграют современные артисты нового поколения, тот наш с вами легендарный фильм 1976 года обязательно посмотрят молодые люди, которые никогда не слышали об Эльдаре Рязанове и Барбаре Брыльске", — написала звезда в телеграм-канале.

Артистка также предположила, что благодаря проекту российской молодёжи получится привить любовь к советским фильмам и вместо "запрещённого "Гарри Поттера" на каникулах они будут смотреть кинофильм "Девчата" с Надеждой Румянцевой или "Вокзал для двоих" с Олегом Басилашвили и Людмилой Гурченко.