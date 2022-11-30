Москвичи штурмуют магазины H&M в последний день перед закрытием

Москвичи в спешке начали штурмовать магазины H&M перед финальным закрытием. Сегодня их последний день работы.

Обстановка в магазине H&M на Тверской в последний день перед закрытием. Видео © Telegram / SHOT

Целая толпа собралась перед дверьми магазина на Тверской улице. В надежде урвать любимые вещи люди выстроились перед входом ещё до его открытия.