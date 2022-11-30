Москвичи штурмуют магазины H&M в последний день перед закрытием
В Москве стартовал последний рабочий день магазинов H&M
Москвичи в спешке начали штурмовать магазины H&M перед финальным закрытием. Сегодня их последний день работы.
Обстановка в магазине H&M на Тверской в последний день перед закрытием. Видео © Telegram / SHOT
Целая толпа собралась перед дверьми магазина на Тверской улице. В надежде урвать любимые вещи люди выстроились перед входом ещё до его открытия.
Как рассказала телеграм-каналу SHOT одна из посетительниц, она специально приехала в центр города за конкретным товаром. Говорит, завезла детей в школу и сразу бросилась на поиски "кругленькой вазы "бублик".
Как уже писал Лайф, магазины шведской торговой сети H&M закроются в России 30 ноября. Параллельно с распродажей торговая сеть вела переговоры о продаже бизнеса в России. Кроме того, ретейлер решил уйти и из Белоруссии. Однако не стоит расстраиваться, ведь в скором времени бывшие магазины H&M займут другие бренды.
Telegram / SHOT