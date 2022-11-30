Актриса Мила Кунис назвала борщ русским блюдом и вызвала истерику у украинцев
Актриса Мила Кунис. Обложка © ТАСС / Arthur Mola / Invision / AP
Актриса Мила Кунис в интервью журналу Harper’s Bazaar призналась, что очень любит русский борщ. Украинцев возмутили эти слова, и в комментариях разразились споры относительно национальной принадлежности блюда.
Кунис родилась в 1983 году в СССР, а именно в украинском городе Черновцы. В 1991-м её семья эмигрировала в США, где и началась её карьера актрисы. В недавнем видеоинтервью она рассказала, что обожает блюда, которые в то время готовила её мама, в том числе и русский борщ.
"Это невероятная еда, которую готовит моя мама. Русские блюда — это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свёклы", — подчеркнула актриса.
Данное признание вызвало недовольство у жителей Незалежной. В комментариях к видео они заявили, что борщ — исконно украинское блюдо, но никак не русское. Также они указали, что Кунис только пиарится на своих украинских корнях, в то время как всегда считала себя русской.
"Мила считает как все русские: все блюда родом из России. Она даже не понимает, что борщ — украинский, а щи — русские. Она родилась на Украине, но ничего не знает о своей стране. Иди поешь русской еды, Мила, это подходит для тебя", — написали украинцы в комментариях.
"Борщ — национальный украинский суп, кстати, был включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2022 году как украинское национальное блюдо", — заявил другой.
Но большинство комментариев под видео были положительными. Пользователи восхитились искренностью актрисы и рассказали, что очень хотели бы освоить русские блюда. Сама Кунис в конце интервью сообщила, что не знает, как ей себя называть — русской или украинкой.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в июле борщ попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО как блюдо украинской кухни. Власти Незалежной делают особый акцент на том, что борщ "принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России", и подали соответствующую заявку ещё в 2021 году. Дипломат Орджоникидзе назвал это решение глупостями. Пока жители Незалежной включают борщ в список нематериального наследия, россияне давно и удачно готовят его в качестве питания для космонавтов, указал он.