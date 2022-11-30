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30 ноября, 08:14

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о запрете ареста средств на счетах участников СВО

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки к закону об исполнительном производстве, предполагающие запрет на арест средств на счетах участников спецоперации. Об этом в среду сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Сейчас, если человек направляется в зону боевых действий, банкам и приставам запрещено списывать его средства в рамках исполнительного производства. Вместе с тем остаётся возможность, которая позволяет арестовывать счета таких людей. В результате ни сами бойцы, ни члены их семей в таких ситуациях не могут воспользоваться положенными единовременными и ежемесячными выплатами", — приводит его заявление пресс-служба партии.

Вносимые ЕР коррективы устраняют эту возможность, они коснутся и счетов индивидуальных предпринимателей. Поправки были подготовлены ко второму чтению законопроекта о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пенсионный стаж будет засчитываться участникам СВО в двойном размере. Решение распространяется на граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также на контрактников и добровольцев.

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LIFE / Павел Баранов

Ирина Фальке

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