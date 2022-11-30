Мама военного из Тульской области Елена Никульникова, побывавшая на встрече с президентом России Владимиром Путиным, рассказала о сильной энергетике главы государства.

Какую поддержку могут получить мобилизованные и члены их семей. Видео © LIFE

"Я не могла оторвать глаз от нашего президента, его сильная энергетика притягивает. Оказалось, что Владимир Путин — обычный человек, который понимает боль всех матерей. Сначала мы все очень волновались, потом успокоились. Я боялась, что онемею и совсем не смогу ничего сказать. Когда разговариваешь с человеком, которого уважает весь мир, — волнение вполне обоснованно и понятно", — рассказала Елена "Тульской службе новостей".

Место Елены оказалось прямо напротив места Владимира Путина. Тулячка рассказывает, что глава государства говорил вполголоса, тихо, но при этом уверенно и спокойно.

"2 часа 8 минут мы сидели напротив друг друга. Его взгляд до сих пор во мне живёт... Вы знаете, чтобы добиться таких ощущений, некоторые кричат, а он говорит всегда тихо, уверенно, спокойно — вот что значит сила слова. Владимир Путин — человек мира, это так и есть!" — отметила Никульникова.

Елена Никульникова — старший прапорщик УФСИН, её сын в армии с 18 лет. Когда началась специальная военная операция на Украине, он был в командировке и сожалел, что не мог сразу отправиться на передовую, однако позже он всё же поехал в зону СВО.