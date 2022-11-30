Мама военного, побывавшая на встрече с Путиным, рассказала о его сильной энергетике
Мама военного из Тулы — о встрече с Путиным: Его сильная энергетика притягивает
Матери военных на встрече с Владимиром Путиным. Фото предоставлено Еленой Никульниковой / "Тульская служба новостей"
Мама военного из Тульской области Елена Никульникова, побывавшая на встрече с президентом России Владимиром Путиным, рассказала о сильной энергетике главы государства.
Какую поддержку могут получить мобилизованные и члены их семей. Видео © LIFE
"Я не могла оторвать глаз от нашего президента, его сильная энергетика притягивает. Оказалось, что Владимир Путин — обычный человек, который понимает боль всех матерей. Сначала мы все очень волновались, потом успокоились. Я боялась, что онемею и совсем не смогу ничего сказать. Когда разговариваешь с человеком, которого уважает весь мир, — волнение вполне обоснованно и понятно", — рассказала Елена "Тульской службе новостей".
Место Елены оказалось прямо напротив места Владимира Путина. Тулячка рассказывает, что глава государства говорил вполголоса, тихо, но при этом уверенно и спокойно.
"2 часа 8 минут мы сидели напротив друг друга. Его взгляд до сих пор во мне живёт... Вы знаете, чтобы добиться таких ощущений, некоторые кричат, а он говорит всегда тихо, уверенно, спокойно — вот что значит сила слова. Владимир Путин — человек мира, это так и есть!" — отметила Никульникова.
Елена Никульникова. Фото © "Тульская служба новостей"
Елена Никульникова — старший прапорщик УФСИН, её сын в армии с 18 лет. Когда началась специальная военная операция на Украине, он был в командировке и сожалел, что не мог сразу отправиться на передовую, однако позже он всё же поехал в зону СВО.
"Как обычная и нормальная мама, я очень переживала, но сын мне сказал: "Всё, мам. Я иду! Либо поддерживай меня, либо ничего не говори", — вспоминает Елена.
Напомним, 25 ноября глава государства Владимир Путин провёл встречу с матерями российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. На неё были приглашены женщины, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные. В ходе разговора глава государства отметил героизм российских бойцов и заявил, что лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в ходе спецоперации.