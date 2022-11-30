Союзные силы освободили Курдюмовку в ДНР

Союзные силы освободили населённый пункт Курдюмовка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько.

"Пришла одна из самых главных новостей: сегодня с утра взята Курдюмовка, бои за которую продолжались более пяти суток", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Приходько назвал Курдюмовку одним из знаковых мест (наряду с селом Кодема), которое было взято ещё пару месяцев назад. По его словам, это посёлки, из которых очень мощно обстреливалась Горловка. Кроме того, он добавил, что благодаря освобождению Курдюмовки союзные силы смогут полностью контролировать трассу Горловка – Артёмовск.

"Это полный контроль над трассой Горловка – Артёмовск, поэтому это стратегически важное место", — указал градоначальник.