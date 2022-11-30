В России может появиться единый реестр риелторов
Депутат Госдумы Сухарев предложил создать единый реестр риелторов
В России может появиться единый реестр риелторов. Проект закона о посреднической деятельности на рынке сделок с недвижимостью подготовил депутат Государственной думы Иван Сухарев. Копия документа есть в распоряжении RT.
Он пояснил, что услуги риелторов пользуются большой популярностью, однако отсутствие специальных правовых норм в сфере этой деятельности приводит к серьёзным рискам для потребителей. По словам парламентария, эффективные меры контроля и ответственности в области продажи недвижимости были бы плюсом для покупателей.
Таким образом, Сухарев предлагает выделить правовое регулирование данной деятельности в отдельный закон, в соответствии с которым будет создан единый государственный реестр агентов по работе с недвижимостью. Кроме того, подразумевается создание органа государственной власти, который будет регулировать эту деятельность.
"Направляю вам для дачи заключения Правительства Российской Федерации проект Федерального закона "О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью", — сказано в письме на имя премьера страны Михаила Мишустина.
Ранее риелтор Апрелев призвал покупать жильё в ипотеку в следующем году. По его словам, стоимость недвижимости в ближайший год уменьшится минимум на 10–20%. Покупать жильё с нуля даже на вторичном рынке в таких условиях не очень выгодно, поясняет специалист. Эксперт посоветовал сейчас арендовать квартиру, ведь съём обходится в 4–5% годовых от цены недвижимости.
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