В России может появиться единый реестр риелторов. Проект закона о посреднической деятельности на рынке сделок с недвижимостью подготовил депутат Государственной думы Иван Сухарев. Копия документа есть в распоряжении RT.

Он пояснил, что услуги риелторов пользуются большой популярностью, однако отсутствие специальных правовых норм в сфере этой деятельности приводит к серьёзным рискам для потребителей. По словам парламентария, эффективные меры контроля и ответственности в области продажи недвижимости были бы плюсом для покупателей.

Таким образом, Сухарев предлагает выделить правовое регулирование данной деятельности в отдельный закон, в соответствии с которым будет создан единый государственный реестр агентов по работе с недвижимостью. Кроме того, подразумевается создание органа государственной власти, который будет регулировать эту деятельность.

"Направляю вам для дачи заключения Правительства Российской Федерации проект Федерального закона "О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью", — сказано в письме на имя премьера страны Михаила Мишустина.