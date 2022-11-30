Еврокомиссия оценила потери ВСУ с начала спецоперации
Урсула фон дер Ляйен: Украина с февраля потеряла свыше 100 тыс. военных
По оценкам Евросоюза, с начала специальной военной операции потери Украины составили свыше 100 тысяч военных. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Свыше 100 тысяч украинских военных погибли [с февраля]", — сказала глава ЕК в видеообращении, опубликованном в её аккаунте в Twitter.
В начале ноября командующий СВО генерал армии Сергей Суровикин раскрыл потери ВСУ на Херсонском направлении. По данным на момент отчёта, также за месяц было ликвидировано порядка 350 наёмников, воюющих на стороне Киева.
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