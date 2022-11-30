Еврокомиссия оценила потери ВСУ с начала спецоперации

По оценкам Евросоюза, с начала специальной военной операции потери Украины составили свыше 100 тысяч военных. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Свыше 100 тысяч украинских военных погибли [с февраля]", — сказала глава ЕК в видеообращении, опубликованном в её аккаунте в Twitter.