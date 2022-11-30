ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 ноября 2022, 08:29
8075

Еврокомиссия оценила потери ВСУ с начала спецоперации

Урсула фон дер Ляйен: Украина с февраля потеряла свыше 100 тыс. военных

По оценкам Евросоюза, с начала специальной военной операции потери Украины составили свыше 100 тысяч военных. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Свыше 100 тысяч украинских военных погибли [с февраля]", — сказала глава ЕК в видеообращении, опубликованном в её аккаунте в Twitter.

Какой конец Украине пророчат западные СМИ
Какой конец Украине пророчат западные СМИ

В начале ноября командующий СВО генерал армии Сергей Суровикин раскрыл потери ВСУ на Херсонском направлении. По данным на момент отчёта, также за месяц было ликвидировано порядка 350 наёмников, воюющих на стороне Киева.

BannerImage

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Еврокомиссия
  • Урсула фон дер Ляйен
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar