В Пермском крае пятиклассник ушёл из дома с бабушкиным самогоном и замёрз насмерть
Тело замёрзшего насмерть пятиклассника нашли у школы в Пермском крае
В Пермском крае пятиклассник забрал у бабушки полтора литра самогона, после чего его тело нашли у школы. По данным источника Лайфа, предварительно, школьник скончался от переохлаждения.
Всё произошло 29 ноября в пермском городе Губаха. 11-летний пятиклассник утром отправился на занятия, но домой так и не вернулся. Днём позже его тело обнаружили рядом с теплотрассой у здания школы. Как оказалось, мать мальчика даже не знала о потере сына. Заявление, соответственно, она также не писала.
Последней ребёнка видела его бабушка. Она рассказала, что ученик всё-таки вернулся домой после школы. Выяснилось, что он взял бутылку самогона, которая впоследствии была найдена рядом с его телом. На данный момент неизвестно, пил ли он алкоголь — это, как и точную причину смерти, покажет экспертиза. По предварительным данным, гибель наступила от переохлаждения. Около тела мальчика также были следы крови.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Бурятии четырёхлетняя девочка ночью ушла из дома в лёгкой одежде и замёрзла насмерть. Пропажу заметила мать, которая проснулась убедиться, что с малышами всё в порядке. Она разбудила старших детей и кинулась на поиски, позднее к ним присоединились соседи и местные жители. Ребёнка удалось найти лишь с рассветом — она лежала возле забора одного из дворов с признаками переохлаждения.
ТАСС / Сергей Мальгавко