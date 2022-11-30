В Пермском крае пятиклассник ушёл из дома с бабушкиным самогоном и замёрз насмерть

В Пермском крае пятиклассник забрал у бабушки полтора литра самогона, после чего его тело нашли у школы. По данным источника Лайфа, предварительно, школьник скончался от переохлаждения.

Всё произошло 29 ноября в пермском городе Губаха. 11-летний пятиклассник утром отправился на занятия, но домой так и не вернулся. Днём позже его тело обнаружили рядом с теплотрассой у здания школы. Как оказалось, мать мальчика даже не знала о потере сына. Заявление, соответственно, она также не писала.

Последней ребёнка видела его бабушка. Она рассказала, что ученик всё-таки вернулся домой после школы. Выяснилось, что он взял бутылку самогона, которая впоследствии была найдена рядом с его телом. На данный момент неизвестно, пил ли он алкоголь — это, как и точную причину смерти, покажет экспертиза. По предварительным данным, гибель наступила от переохлаждения. Около тела мальчика также были следы крови.