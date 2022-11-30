Пожар охватил цех на территории ТЭЦ-9 в Перми

Жители Перми в социальных сетях поделились кадрами с места пожара на одной из ТЭЦ. По данным Лайфа, горит кровля цеха на территории ТЭЦ-9 на улице Промышленной, 103.

Местные жители в социальных сетях поделились кадрами с места происшествия. На них видно, как густой столб чёрного дыма поднимается над территорией ТЭЦ. По данным источника Лайфа, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Лайф также рассказывал, что горение резервуаров с нефтепродуктами произошло сегодня рано утром в Суражском районе Брянской области. По информации губернатора региона Александра Богомаза, площадь пожара — 1800 квадратных метров. Позже стало известно об увеличении масштабов возгорания — до 4 тысяч. В тушении было задействовано больше 80 человек и 30 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. В данный момент возгорание локализовано.