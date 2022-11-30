ВСУ обстреляли курский посёлок Тёткино, зафиксировано не менее шести прилётов
Последствия обстрела ВСУ курского посёлка Тёткино. Фото © Телеграм-канал Романа Старовойта
Посёлок Тёткино Курской области снова подвергся обстрелу со стороны Украины, зафиксировано не менее шести ударов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"Два прямых попадания пришлись на жилой дом. К счастью, никто не пострадал. Однако в результате обстрела загорелась кровля. Пожарные подразделения уже приступили к ликвидации возгорания. Угрозы распространения огня нет", — написал губернатор в телеграм-канале.
Старовойт пообещал оказать жильцам повреждённого дома всю необходимую помощь.
Напомним, накануне Тёткино тоже оказалось под огнём ВСУ. Украинские удары частично оставили посёлок без электроэнергии.