ВСУ обстреляли курский посёлок Тёткино, зафиксировано не менее шести прилётов

Посёлок Тёткино Курской области снова подвергся обстрелу со стороны Украины, зафиксировано не менее шести ударов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Два прямых попадания пришлись на жилой дом. К счастью, никто не пострадал. Однако в результате обстрела загорелась кровля. Пожарные подразделения уже приступили к ликвидации возгорания. Угрозы распространения огня нет", — написал губернатор в телеграм-канале.