Пугачёва решила закрыть свою последнюю компанию в России

Певица Алла Пугачёва начала процесс ликвидации ООО "АБП" — компании, которая является её последней из работающих после переезда звезды из России в Израиль. Об этом сообщает "Октагон" со ссылкой на базу данных "СПАРК".

Соответствующее заявление было подано 23 ноября. Согласно опубликованным данным, компания Пугачёвой имеет право вести деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений и в области теле- и радиовещания. При этом доходы компании в период с 2019 по 2021 год сократились в 23 раза.