Пугачёва решила закрыть свою последнюю компанию в России
Пугачёва подала документы на закрытие компании "АБП"
Певица Алла Пугачёва начала процесс ликвидации ООО "АБП" — компании, которая является её последней из работающих после переезда звезды из России в Израиль. Об этом сообщает "Октагон" со ссылкой на базу данных "СПАРК".
Соответствующее заявление было подано 23 ноября. Согласно опубликованным данным, компания Пугачёвой имеет право вести деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений и в области теле- и радиовещания. При этом доходы компании в период с 2019 по 2021 год сократились в 23 раза.
Напомним, 29 сентября Алла Пугачёва улетела из России в Израиль вместе с младшими детьми Гарри и Лизой. Позднее у певицы нашли гражданство Израиля, которое она получила в мае этого года.
ТАСС / Станислав Красильников