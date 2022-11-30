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30 ноября, 09:06

Матвиенко косвенно подтвердила переход Кудрина в "Яндекс", пошутив на пленарном заседании

Спикер Совфеда Матвиенко пошутила про переход Кудрина в "Яндекс"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход Алексея Кудрина в "Яндекс". Так, на пленарном заседании верхней палаты парламента она выразила надежду, что заявления Совфеда теперь будут чаще отображаться в топе поисковика.

"Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем", — подчеркнула Матвиенко.

Отметим, что сервис "Новости", о топе которого говорит Матвиенко, "Яндекс" ранее продал VK, соответственно, "топа "Яндекса" больше нет.

Кудрин заявил, что ещё не выбрал новую должность

Кудрин заявил, что ещё не выбрал новую должность

Как ранее сообщал Лайф, с 29 ноября Алексей Кудрин сообщил о решении покинуть пост председателя Счётной палаты, который он занимал с 22 мая 2018 года. Сегодня Совет Федерации досрочно освободил Алексея Кудрина от должности в связи с его грядущим переходом на новую работу. По словам экономиста и управленца, теперь он планирует сосредоточиться на больших проектах, связанных с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеющих значительный эффект для людей.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Оксана Попова

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