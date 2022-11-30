Матвиенко косвенно подтвердила переход Кудрина в "Яндекс", пошутив на пленарном заседании

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход Алексея Кудрина в "Яндекс". Так, на пленарном заседании верхней палаты парламента она выразила надежду, что заявления Совфеда теперь будут чаще отображаться в топе поисковика.

"Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем", — подчеркнула Матвиенко.

Как ранее сообщал Лайф, с 29 ноября Алексей Кудрин сообщил о решении покинуть пост председателя Счётной палаты, который он занимал с 22 мая 2018 года. Сегодня Совет Федерации досрочно освободил Алексея Кудрина от должности в связи с его грядущим переходом на новую работу. По словам экономиста и управленца, теперь он планирует сосредоточиться на больших проектах, связанных с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеющих значительный эффект для людей.