Совфед утвердил закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023-й и на плановый период 2024–2025 годов. Документ уже был утверждён Госдумой.

Согласно принятому на заседании 30 ноября закону, в следующем году расходы составят 29 триллионов, а доходы — 26,1 триллиона рублей, в 2024-м по плану увеличатся до 29,4 и 27,2 триллиона, а в 2025 году — до 29,2 и 27,9 триллиона соответственно.

По оценкам экспертов, в 2023 году ожидается дефицит в размере 2% ВВП (или около трёх триллионов рублей), а закрыть его планируется в основном путём заимствований. Вместе с тем бюджет предусматривает постепенное снижение дефицита с 2 до 0,7% ВВП.