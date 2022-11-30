Врач предупредил о препаратах от ковида, которые могут навредить при гриппе

Подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом в России наблюдается уже три недели. При этом препараты от гриппа и ковида воздействуют на организм по-разному, а самым частым осложнением при вирусной инфекции является острый бронхит. Подробнее об этом рассказал в беседе с kp.ru эпидемиолог, врач-инфекционист Александр Горелов.

Над распространяющимися сейчас вирусами гриппа преобладает А (H1N1), или свиной грипп. Он обнаружен в 55 регионах. А вот простуду негриппозного происхождения чаще всего вызывают риновирусы, напомнил Горелов. Основной симптом при заболевании — сильный насморк. Осложнения фиксируются достаточно редко, как правило, это острый бронхит.

Поскольку риск заразиться как ковидом, так и гриппом или ОРВИ сегодня возрос, нужно учитывать, что по симптомам они почти не отличаются, но лечатся по-разному.

Так, назначение разжижающих кровь препаратов при гриппе зачастую имеет отрицательный эффект, хотя они входят в протоколы лечения коронавирусной инфекции. Поэтому важно пройти дифференциальную диагностику (определение возбудителя при сходных симптомах).

"Сегодня есть отечественные диагностические тесты, которые по мазку из горла и носа позволяют в течение двух часов выявить 23 наиболее актуальных респираторных возбудителя", — объяснил Горелов.