Умер патриарх китайской политики Цзян Цзэминь

Центральное телевидение Китая сообщило о смерти бывшего председателя КНР и экс-главы местной Коммунистической партии Цзян Цзэминя. Он скончался в среду в возрасте 96 лет.

В последние годы политический деятель страдал лейкемией и функциональной недостаточностью внутренних органов. О том, что у Цзян Цзэминя серьёзные проблемы со здоровьем, стало известно после его отсутствия на праздновании 100-летия Коммунистической партии Китая, которое он ни за что бы не пропустил.

В 80-е годы Цзян Цзэминь был министром электронной промышленности Китая. Он способствовал внедрению многих передовых зарубежных технологий, установил связи с влиятельными работниками ВПК. Будучи инженером, он был прекрасно знаком с созданием специальных экономических зон и привлечением в страну иностранного капитала и даже побывал в зонах свободной торговли более чем десяти стран. Параллельно Цзэминь продвигался и по партийной лестнице, с 1982-го являлся членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая, в 1987-м стал членом Политбюро, а в 1989 году был избран генсеком.

Особое место в политической биографии Цзян Цзэминя занимал Советский Союз. В 50-е годы он даже стажировался на автозаводе имени Сталина в СССР. Цзян владел русским языком, знал пословицы и поговорки, пел песни 40–50-х годов, встречался с Борисом Ельциным, с Владимиром Путиным. А бывший корреспондент журнала Time Дэвид Айкман свидетельствовал, что в частных беседах Цзян Цзэминь высказывался, что хотел бы видеть свою страну христианской.