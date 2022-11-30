Роналду предложили играть в Саудовской Аравии и получать 200 миллионов евро в год
Криштиану Роналду может стать игроком клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может стать игроком клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, где ему готовы предложить абсолютно фантастические условия. Об этом пишет испанское издание Marca.
По данным издания, футболист и клуб близки к подписанию соглашения на два с половиной сезона. При этом в год легендарный португалец будет получать 200 миллионов евро. В эту сумму будут включены рекламные контракты нападающего. В публикации также отмечается, что нет никаких юридических преград для перехода Роналду в "Аль-Наср".
Ранее Лайф рассказывал, что "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду. Футболист ранее заявил о предательстве со стороны английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам футболиста, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти.