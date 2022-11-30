Роналду предложили играть в Саудовской Аравии и получать 200 миллионов евро в год

По данным издания, футболист и клуб близки к подписанию соглашения на два с половиной сезона. При этом в год легендарный португалец будет получать 200 миллионов евро. В эту сумму будут включены рекламные контракты нападающего. В публикации также отмечается, что нет никаких юридических преград для перехода Роналду в "Аль-Наср".